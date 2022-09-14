На Тайвані вивчають інформаційну кампанію України під час війни з росією і хочуть застосувати її в разі вторгнення Китаю

На Тайвані активно вивчають інформаційну кампанію, яку проводить Україна під час війни з росією, щоб інформувати світ про перебіг подій. Таку стратегію там планують застосувати в разі вторгнення Китаю.

Про це пише Reuters.

Одним із найважливіших чинників там називають необхідність стабільного доступу до інтернету, щоб увесь світ стежив за війною в режимі реального часу.

«Ми вивчаємо досвід вторгнення росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається, у режимі реального часу», — заявила голова нового Міністерства з цифрових питань Тайваню Одрі Тан.

Вона зазначила, що Україна змогла ефективно доносити свої меседжі світовій спільноті, тому підтримання високої якості звʼязку та інтернету є ключовим під час війни.

У звʼязку з цим на Тайвані хочуть у найближчі два роки провести випробування супутників для безперебійного інтернету на острові. Вартість випробувань становитиме $18 мільйонів. Також кілька тайванських компаній ведуть перемовини з міжнародними постачальниками супутникових послуг.

Ще один важливий чинник — це гумор і робота в соцмережах. На Тайвані називають цю стратегію «гумор замість чуток» (humour over rumour).

«Як ми бачимо на прикладі України, є також люди, які використовують різні комедійні ідеї та, звичайно, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, які згуртовують людей», — підкреслила вона.