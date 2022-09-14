На Тайвані вивчають інформаційну кампанію України під час війни з росією і хочуть застосувати її в разі вторгнення Китаю

На Тайвані активно вивчають інформаційну кампанію, яку проводить Україна під час війни з росією, щоб інформувати світ про перебіг подій. Таку стратегію там планують застосувати в разі вторгнення Китаю.
Про це пише Reuters.
Одним із найважливіших чинників там називають необхідність стабільного доступу до інтернету, щоб увесь світ стежив за війною в режимі реального часу.
«Ми вивчаємо досвід вторгнення росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається, у режимі реального часу», — заявила голова нового Міністерства з цифрових питань Тайваню Одрі Тан.
Вона зазначила, що Україна змогла ефективно доносити свої меседжі світовій спільноті, тому підтримання високої якості звʼязку та інтернету є ключовим під час війни.
У звʼязку з цим на Тайвані хочуть у найближчі два роки провести випробування супутників для безперебійного інтернету на острові. Вартість випробувань становитиме $18 мільйонів. Також кілька тайванських компаній ведуть перемовини з міжнародними постачальниками супутникових послуг.
Ще один важливий чинник — це гумор і робота в соцмережах. На Тайвані називають цю стратегію «гумор замість чуток» (humour over rumour).
«Як ми бачимо на прикладі України, є також люди, які використовують різні комедійні ідеї та, звичайно, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, які згуртовують людей», — підкреслила вона.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова». Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
- Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- 11 серпня Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- 4 серпня Японія заявила протест Китаю через те, що кілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів. ЗМІ повідомляють, що Японія розглядає можливість розмістити тисячу крилатих ракет великої дальності, щоб посилити свій потенціал для ймовірної протидії Китаю.