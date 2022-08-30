Politico: Адміністрація Байдена просить мільярд доларів на закупівлю зброї для Тайваню

Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити до Конгресу запит на виділення $1,1 мільярда. Кошти планують витратити на закупівлю зброї для Тайваню.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, у пакеті мають бути близько 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу «повітря-повітря». Також $600 мільйонів підуть на обслуговування радара.

Очікується, що Конгрес дасть добро на виділення цих коштів, однак процес може затягнутися через сезон відпусток у США.