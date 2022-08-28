Військові кораблі США пройшли Тайванською протокою вперше після візиту Пелосі

Два військових кораблі Військово-морських сил США пройшли через Тайванську протоку — це перша подібна операція після візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє Reuters.

У Військово-морських силах США заявили, що крейсери Chancellorsville і Antietam виконують поточну операцію в Тайванській протоці. Такі заходи зазвичай тривають від восьми до 12 годин, під пильним наглядом китайських військових.

«Ці [американські] кораблі пройшли через протоку коридором, що за межами територіального моря будь-якої прибережної держави», – повідомили у ВМС США.