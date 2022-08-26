Російські окупанти знову повідомили про обстріл Запорізької АЕС

Російські окупанти знову повідомили про артилерійській обстріл Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі.
Про це повідомляє Интерфакс.
Ідеться про чотири влучення по ЗАЕС біля району сховища радіоактивних ізотопів. «Адміністрація» міста заявила, що інфраструктурі та ключовим вузлам станції збитків не завдано, радіаційний фон у нормі. В обстрілі росіяни традиційно звинуватили ЗСУ.
Сьогодні, 26 серпня, російські пропогандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче». Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». Це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими. Ці пожежі зафіксував супутник. 26 серпня один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької АЕС підʼєднали до енергомережі, триває набір потужності.