Російські окупанти повідомили про спрацювання системи безпеки на Запорізькій АЕС

Російські окупанти повідомили, що на Запорізькій АЕС в Енергодарі спрацювала система безпеки, станцію перепідключили. Саме з цим було повʼязане відключення електрики на окупованій частині Запорізької області.
Окупанти пояснили спрацювання системи безпеки на АЕС пожежею на навколишній території, «спричиненою обстрілом». Росіяни заявили, що через пожежу сталось коротке замикання у мережі, показники енергосистеми повністю просіли. Перед цим глава Нікопольського району Євген Євтушенко повідомив, що росіяни в Енергодарі палять ліс неподалік від яхт-клубу.
Легітимний міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що завдяки працівникам комунальних підприємств та фахівцям Запорізької АЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційної станції. Наступний крок — відновлення роботи свердловин на питному водозаборі.
Відсутність електрики підтвердив і мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров. Без електрики і водопостачання була і Херсонська область.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС і припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія проти.
- 23 серпня в українському «Енергоатомі» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території ЗАЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.