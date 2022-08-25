Російські окупанти повідомили про спрацювання системи безпеки на Запорізькій АЕС

Російські окупанти повідомили, що на Запорізькій АЕС в Енергодарі спрацювала система безпеки, станцію перепідключили. Саме з цим було повʼязане відключення електрики на окупованій частині Запорізької області.

Окупанти пояснили спрацювання системи безпеки на АЕС пожежею на навколишній території, «спричиненою обстрілом». Росіяни заявили, що через пожежу сталось коротке замикання у мережі, показники енергосистеми повністю просіли. Перед цим глава Нікопольського району Євген Євтушенко повідомив, що росіяни в Енергодарі палять ліс неподалік від яхт-клубу.

Легітимний міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що завдяки працівникам комунальних підприємств та фахівцям Запорізької АЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційної станції. Наступний крок — відновлення роботи свердловин на питному водозаборі.

Відсутність електрики підтвердив і мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров. Без електрики і водопостачання була і Херсонська область.