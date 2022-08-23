«Енергоатом»: Росіяни збільшили кількість військових на ЗАЕС та привезли туди додаткову техніку

У компанії «Енергоатом» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території Запорізької АЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.
Про це пише «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі.
«Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок», — зазначають там.
Загалом на станції вже перебувають понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого — сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.
«Крім того, рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» оркiв, дехто з них — у масках», — розповіли в «Енергоатомі».
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС і її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.