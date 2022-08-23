«Енергоатом»: Росіяни збільшили кількість військових на ЗАЕС та привезли туди додаткову техніку

У компанії «Енергоатом» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території Запорізької АЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.

Про це пише «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі.

«Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок», — зазначають там.

Загалом на станції вже перебувають понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого — сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

«Крім того, рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» оркiв, дехто з них — у масках», — розповіли в «Енергоатомі».