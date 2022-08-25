Опубліковані супутникові знімки Запорізької АЕС, поруч з якою помітили пожежу

Американський телеканал CNN опублікував супутникові знімки Запорізької атомної електростанції, на яких видніється пожежа поруч з нею.

Знімки зробили компанія Planet Labs та Європейське космічне агентство 24 серпня о 10:39, 11:30 та 11:35. На них видні проблиски вогню на південь від станції та дим, що підіймається із зольника, розташованого в північній частині АЕС.