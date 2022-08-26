«Енергоатом»: Один з енергоблоків ЗАЕС підʼєднали до мережі

Один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі, триває набір потужності.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки в українських атомників немає.

Напередодні російські пропагандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».