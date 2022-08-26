Росіяни заявили про знищення останньої лінії передачі електроенергії із Запорізької АЕС до України

Російські пропогандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».

Окупаційна самопроголошена «влада» регіону оголосила , що тепер станція не може постачати електроенергію для України.

У червні президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що плани росії передати Запорізьку АЕС «Росатому» абсолютно нереалістичні. За його словами, ЗАЕС працює в енергетичній системі України, увесь обіг коштів проходить через «Енергоатом».