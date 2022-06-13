«Тільки недоумок думає, що це можливо». Президент Енергоатома заперечив можливість передачі Запорізької АЕС росатому

Президент Енергоатома Петро Котін в інтервʼю LIGA.net заявив, що плани росії передати Запорізьку АЕС росатому абсолютно нереалістичні.

«Як вони збиралися це зробити, я не розумію. ЗАЕС працює в енергетичній системі України, весь обіг коштів проходить через Енергоатом, ми розпоряджаємось електроенергією, виробленою ЗАЕС. Вибачте, але тільки недоумок думає, що це можливо», — наголосив Котін.

За його словами, це така сама нісенітниця, як і заяви росіян про постачання електроенергії з Запорізької АЕС в окупований Крим.

«Говорити можна все що завгодно, але станція працює в іншому частотному режимі й не під’єднана до енергосистеми росії та Криму», — резюмував президент Енергоатома.