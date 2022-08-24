«Росія зізналась в ядерному тероризмі». Омбудсман Лубінець відреагував на затримання працівників Запорізької АЕС

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повідомлення росгвардії про затримання двох працівників Запорізької атомної станції — це фактичне визнання ядерного тероризму з боку росії.

Про це повідомляє Офіс омбудсмана України.

«Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції», — пояснив Лубінець.

Він зазначив, що працівники нічого не порушили й не могли порушити такими діями, оскільки ЗАЕС — українська станція, і вони вільні спілкуватися з усіма, хто може допомогти у збереженні її цілісності.

Лубінець нагадав, що росіяни постійно тиснуть на атомників, катують їх та обстрілюють. ВУже відомо про загибель кількох працівників ЗАЕС: аквалангіста АЕС Андрія Гончарука, майстра цеху Марка Максима і слюсара цеху теплової автоматики Владислава Мітіна.

Омбудсман укотре закликав світову спільноту посприяти направленню безпекової місії МАГАТЕ на станцію і домогтися повного виводу військ рф.