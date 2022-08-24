Російські окупанти затримали двох працівників Запорізької АЕС

Представники росгвардії затримали двох працівників Запорізької атомної станції. Росіяни підозрюють їх у співпраці зі Збройними силами України.
Про це повідомили у пресслужбі росгвардії.
Також там повідомили про затримання «порушника», який інформував ЗСУ про пересування колон російської техніки.
Росіяни стверджують, що з моменту окупації ЗАЕС 4 березня затримали на станції 26 «порушників» пропускного режиму.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія проти.
- 23 серпня в українському «Енергоатомі» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території ЗАЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.