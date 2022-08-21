Тайвань заявив, що пʼять китайських літаків залетіли за середню лінію Тайванської протоки

Міністерство оборони Тайваню заявило, що пʼять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює Тайвань і Китай.

Про це повідомляє Reuters.

Також у відомстві зазначили, що у неділю, 21 серпня, виявили пʼять китайських кораблів та 12 літаків, які діяли навколо Тайваню. З цих літаків пʼять порушили лінію між Тайванем та Китаєм, яку визначили у 1955 році.