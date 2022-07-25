У Раді збирають підписи за призначення «слуги» Андрія Костіна генеральним прокурором

У Верховній Раді почали збір підписів за призначення генеральним прокурором депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна, який брав участь у перемовинах з росією на початку війни, а у червні минулого року вибув із конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Нардеп зазначив, що така процедура не потрібна для внесення подання президента, але вона «створює враження, що депутати більшості [«Слуги народу»] на щось впливають».

Юрчишин каже, що призначення Костіна стане типовою посадкою своєї людини у «потрібне» крісло.

«Що це показує. З одного боку ОП [Офісу президента] зрозуміло (принаймні його частині) що мати аватара [заступника голови ОП Олега] Татарова на посаді генпрокурора не вдасться. А тримати його у статусі в. о. у воюючій країні теж не дуже привабливо. Але реально це шило на мило. І на це шило голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента», — написав Юрчишин у Facebook.

Він додав, що кандидатура на посаду голови Служби безпеки не змінилася — перший заступник колишнього голови СБУ Василь Малюк.