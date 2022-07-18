«Буде службове розслідування». В ОП пояснили, що відсторонення генпрокурора та голови СБУ ще не означає їхнього звільнення

Голова Служби безпеки України Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб унеможливити їхній вплив на розслідування і виявлення зрадників у СБУ і прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, різниця між відстороненням і усуненням визначена в законі. У Законі України «Про правовий режим воєнного стану» є право президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється главою держави — у цьому випадку це генеральний прокурор.

Очільник Служби безпеки України — військовий. Тому в указі президента про Івана Баканова є посилання на закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України».