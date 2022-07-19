Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки України та змінив низку начальників СБУ.
Про це свідчать відповідні укази.
Президент звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
Також він наказав звільнити Руслана Григоренка з посади начальника Управління Служби безпеки в Сумській області. Згідно з указом, його місце займе Едуард Федоров.
Другим став начальник Управління СБУ Дніпропетровщини. Тепер замість Володимира Краснянського відомство очолить Сергій Лисак, якого звільнили з аналогічної позиції в СБУ Житомирської області.
А Євгена Борзілова звільнили з посади начальника Управління Служби безпеки в Полтавській області, натомість він очолив Управління СБУ на Закарпатті. Борзілов змінить на цій посаді Івана Рудницького, якого звільнив президент.
Рудницький без роботи теж не залишився — згідно з указом президента, він став начальником Управління СБУ в Полтавській області.
А от на Харківщині Службу безпеки очолить Олександр Куць. Його попередника президент звільнив під час робочого візиту до Харківської області 29 травня.
- 17 липня на сайті президента оприлюднили укази № 499 та № 500, згідно з якими Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова.
- Заступник голови Офісу президента пояснив, що вони ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб унеможливити їхній вплив на розслідування і виявлення зрадників в СБУ та прокуратурі. Крім того, у цих органах проведуть службові розслідування, а вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.