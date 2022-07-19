Комісія визначила переможця на посаду голови САП. Конкурс тривав майже два роки

Комісія визначила переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — детектив НАБУ Олександр Клименко.

Відповідне рішення підтримали члени комісії на засіданні 19 липня.

Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора з поданням про призначення Клименка новим очільником САП. Крім цього, комісія визначила переможця на посаду першого заступника голови САП — ним став прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Також члени комісії ухвалили рішення, що подання на призначення голови САП подадуть після того, як Офіс генпрокурора підтвердить, що кандидати пройшли спецперевірку і мають допуск до держтаємниці.