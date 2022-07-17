Зеленський закликав призначити главу САП та запустити конкурс для обрання очільника НАБУ

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав усі компетентні органи розпочати конкурс для обрання нового очільника Національного антикорупційного бюро, а також призначити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

«Строк повноважень попереднього керівника НАБУ закінчився і має відбутися конкурсна процедура для призначення нового керівника. Доручив премʼєр-міністру активізувати роботу, аби розпочати конкурс», — зазначив президент у зверненні.