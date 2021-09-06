«Обидва кандидати гідні». Член конкурсної комісії вважає, що вона зможе обрати очільника САП

Конкурсна комісія, яка обирає нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зможе обрати голову відомства і його заступника.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів член комісії, юрист-«міжнародник» Драго Кос.

За його словами, два кандидати, які залишилися — Олександр Клименко й Андрій Синюк — гідні зайняти посади голови САП і заступника голови. Зараз конкурсній комісії потрібно думати, як отримати кандидата (на голову відомства), який влаштує всіх.

«Я думаю, що обидва кандидати гідні. Якщо все буде нормально, з них ми зможемо обрати голову САП і його заступника. Але важливо розуміти, що думають інші члени комісії. Зараз ми обговорюємо багато різних питань — процедурні моменти, як продовжувати роботу в майбутньому, і вже вимальовуються проблеми», — сказав Кос, додавши, що проблеми «ми побачимо, коли комісія почне працювати».

Зараз комісія вже місяць не може зібратися, оскільки її члени то у відпустках, то на лікарняних. Вона повинна перейти до двох останніх етапів відбору — практичного завдання і перевірки профкомпетенцій кандидатів.

Також Кос розповів, що комісія зараз залучена в судовий процес — один з кандидатів, який не пройшов відбір, подав позов до Окружного адмінсуду Києва і хоче скасувати порядок проведення конкурсу. Кос сподівається, що рішення суду не зірве конкурс.

«Якщо ні — це продемонструє, що в Україні немає політичної волі боротися з корупцією, що сильна САП не є пріоритетом. Україні слід буде замислитися, як зробити, щоб така воля зʼявилася», — зазначив член комісії.