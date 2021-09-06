Обрання очільника САП: Член конкурсної комісії розповів, чому вона місяць не може провести засідання

Останнє засідання конкурсної комісії, яка обирає нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбулося 26 липня. Після цього вона має перейти до двох останніх етапів відбору, однак не може — члени комісії то у відпустках, то на лікарняних.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів член комісії, юрист-«міжнародник» Драго Кос.

Після 26 липня мали почати два останні етапи відбору: практичне завдання і перевірку профкомпетенцій, однак відтоді комісія не проводить засідань. Кос пояснив це так: «Формально це пояснюють тим, що частина членів комісії у відпустках — це погане виправдання. Коли я був у відпустці, все одно брав участь у засіданнях. Якщо я можу це робити зі Словенії або Хорватії, то й інші члени можуть. Ми запитували, чому засідань немає. Нам відповідали, що це через відпустки і ковід».

Він зазначив, що є колега з України, який брав участь у засіданнях з лікарні.