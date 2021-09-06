Конкурсна комісія майже рік не може обрати нового главу САП. Їм заважають конфлікти всередині і тиск влади. Як, хто і навіщо тисне — розповідає член комісії Драго Кос

Кілька днів тому ви і ваші колеги відправили листа генпрокурору Ірині Венедіктовій. У ньому ви говорите про проблеми в роботі комісії, про що конкретно йде мова?

Я не можу коментувати лист — він не мав стати публічним. Але ми дійсно стурбовані тим, що відбувається в комісії з обрання голови САП. Коли ми починали [рік тому], то думали, що це буде звичайний відбір кадрів, який займе два-три місяці. Але минув рік, і результату досі немає. Причина, на наш погляд, полягає в безпідставних і незрозумілих затримках в роботі комісії і дивних рішеннях деяких її членів. Проте ми сподіваємося, що зараз наближаємося до кінця цієї історії і невдовзі оберемо голову САП.

Ви також говорили про вплив на комісію, від кого він виходить?

Оскільки ми знаходимося не в Україні, ми не відчуваємо сильного впливу, принаймні я. Але ми отримуємо достатньо інформації від наших друзів в Україні і знаємо, що багато людей хочуть, щоб комісія прийняла рішення, які вигідні їм. Це різні групи з різними інтересами. Ми знаємо, що проходять спеціальні наради без участі членів комісії, на яких обговорюють нашу роботу, і потім ми бачимо наслідки цих зустрічей вже в роботі комісії.

Ви можете уточнити, де проходили ці наради, хто їх проводив? Є поки що не підтверджена інформація про спроби впливати на роботу комісії з боку заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Наради були в ОП?

Було багато зустрічей за участю різних людей, я не називатиму конкретні прізвища. Але очевидно, що відбір глави САП важливий для українських політиків.

Ви сказали, що ці наради відобразилися на роботі комісії, як конкретно?

Після цих нарад комісія довго не зустрічалася або приймала дуже цікаві рішення. Наприклад, частина комісії намагалася підтримати кандидатів, які явно не відповідали критеріям. Або навпаки — провалювала гідних кандидатів, які відповідали всім вимогам.

Останнє засідання комісії, на якому закінчилася стадія співбесід, було 26 липня. Після цього комісія повинна перейти до двох останніх етапів відбору — практичного завдання і перевірки профкомпетенцій кандидатів. Але понад місяць засідання не проводять, чому?

Формально це пояснюють тим, що частина членів комісії у відпустках — це погане виправдання. Коли я був у відпустці, то все одно брав участь у засіданнях. Якщо я можу це робити зі Словенії або Хорватії, то й інші члени можуть.

Ми запитували, чому засідань немає. Нам відповідали, що це через відпустки і ковід. Я з повагою ставлюся до членів комісії, які хворіли на ковід, а деякі навіть потрапляли до лікарні, але у нас є колега з України, який брав участь у засіданнях з лікарні. Чому інші не можуть так само? За часів, коли багато що можна робити онлайн, ковід і відпустки — не причина гальмувати роботу.

Нас (чотирьох членів комісії від «міжнародників») критикують, що ми не беремо участі в комісії регулярно. Тут є два моменти: ми дуже зайняті і не очікували, що цей відбір триватиме так довго. Але ми завжди робимо так, щоб з нашого боку був кворум, тому ми роботу комісії не блокуємо.

Складається враження, що роботу комісії блокують навмисно. Ви розумієте, хто це робить?

Я не можу назвати імена, я їх не знаю, але очевидно, що не всім в Україні подобається те, що ми робимо, як ми наполягаємо на тому, щоб конкурсанти відповідали критеріям. Зараз залишилися тільки два кандидати, і потрібно думати, як отримати кандидата, який влаштує всіх.

Я розмовляла з іншим членом комісії, вона сказала, що наступне засідання планується на наступному тижні. Чи відомо вам про це?

Про це я поки не знаю, але припускаю, що це правда. Нещодавно нас попросили заповнити форму і вказати час, коли ми вільні — це означає, що засідання планують. Але точно я зможу сказати, тільки коли мені пришлють лінк [на онлайн зустріч]. Зазвичай це відбувається за день до засідання.

За результатами співбесід залишилося два кандидати. Конкурс проводиться на дві позиції — голови САП і його заступника. Попереду ще два етапи конкурсу. Що буде далі?

Я думаю, що обидва кандидати гідні. Якщо все буде нормально, з них ми зможемо обрати голову САП і його заступника. Але важливо розуміти, що думають інші члени комісії. Зараз ми обговорюємо багато різних питань — процедурні моменти, як продовжувати роботу в майбутньому — і вже вимальовуються проблеми.

Які проблеми?

Ми це побачимо, коли комісія почне працювати. Головне — ми хочемо якомога швидше обрати голову САП, інакше не уявляю, що ми скажемо українцям: «Вибачте, за рік ми так і не змогли нічого зробити»? Це буде велике розчарування.

Деякі представники громадськості кажуть, що частина кандидатів, які не пройшли конкурс, можуть його оскаржити і таким чином заблокувати роботу комісії. Якщо так трапиться, це буде для вас проблемою?

Комісія вже зараз залучена в судовий процес. Як мінімум один кандидат, який не пройшов відбір, намагається підірвати роботу комісії. Ми з цікавістю спостерігаємо, яке рішення прийме суд. Ми спокійні, тому що діяли відповідно до закону.

Наскільки ймовірно, що він зірве конкурс?

Я сподіваюся, у нього не вийде. Якщо ні — це продемонструє, що в Україні немає політичної волі боротися з корупцією, що сильна САП — не пріоритет. Україні слід буде замислитися, як зробити, щоб така воля зʼявилася.