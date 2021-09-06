Конкурсная комиссия почти год не может избрать нового главу САП. Им мешают конфликты внутри и давление власти. Как, кто и зачем давит — рассказывает член комиссии Драго Кос

Несколько дней назад вы и ваши коллеги отправили письмо генпрокурору Ирине Венедиктовой. В нем вы говорите о проблемах в работе комиссии, о чем конкретно идет речь?

Я не могу комментировать письмо — оно не должно было стать публичным. Но мы действительно обеспокоены тем, что происходит в комиссии по избранию главы САП. Когда мы начинали [год назад], думали, что это будет обычный отбор кадров, который займет два-три месяца. Но прошел год, и результата до сих пор нет. Причина, на наш взгляд, заключается в беспочвенных и непонятных задержках в работе комиссии и странных решениях некоторых ее членов. Тем не менее, мы надеемся, что сейчас подходим к концу этой истории и вскоре изберем главу САП.

Вы также говорили о влиянии на комиссию, от кого оно исходит?

Поскольку мы находимся не в Украине, мы не чувствуем сильного влияния, по крайней мере, я. Но мы получаем достаточно информации от наших друзей в Украине и знаем, что многие люди хотят, чтобы комиссия приняла решение, которые выгодно им. Это разные группы с разными интересами. Мы знаем, что проходят специальные совещания без участия членов комиссии, на которых обсуждают нашу работу, и потом мы видим последствия этих встреч уже в работе комиссии.

Вы можете уточнить, где проходили эти совещания, кто их проводил? Есть пока не подтвержденная информация о попытках влиять на работу комиссии со стороны замглавы Офиса президента Олега Татарова. Совещания были в ОП?

Было много встреч с участием разных людей, я не буду называть конкретные фамилии. Но очевидно, что отбор главы САП важен для украинских политиков.

Вы сказали, что эти совещания отразились на работе комиссии, как конкретно?

После этих совещаний комиссия долго не встречалась или принимала очень интересные решения. Например, часть комиссии пыталась поддержать кандидатов, которые очевидно не соответствовали критериям. Или наоборот — проваливала достойных кандидатов, которые отвечали всем требованиям.

Последнее заседание комиссии, на котором закончилась стадия собеседований, было 26 июля. После этого комиссия должна перейти к двум последним этапам отбора — практическому заданию и проверке профкомпетенций кандидатов. Но больше месяца заседания не проводят, почему?

Формально это объясняют тем, что часть членов комиссии в отпусках — это плохое оправдание. Когда я был в отпуске, то все равно принимал участие в заседаниях. Если я могу это делать из Словении или Хорватии, то и другие члены могут.

Мы задавали вопрос, почему заседаний нет. Нам отвечали, что это из-за отпусков и ковида. Я с уважением отношусь к членам комиссии, которые болели ковидом, а некоторые даже попадали в больницу, но у нас есть коллега из Украины, который участвовал в заседаниях из больницы. Почему другие не могут так же? Во времена, когда многое можно делать онлайн, ковид и отпуск — не причина тормозить работу.

Нас (четверых членов комиссии от «международников») критикуют, что мы не принимаем участие в комиссии регулярно. Тут есть два момента: мы очень заняты и не ожидали, что этот отбор будет длиться так долго. Но мы всегда делаем так, чтобы с нашей стороны был кворум, поэтому мы работу комиссии не блокируем.

Создается впечатление, что работу комиссии блокируют нарочно. Вы понимаете, кто это делает?

Я не могу назвать имена, я их не знаю, но очевидно, что не всем в Украине нравится то, что мы делаем, как мы настаиваем на соответствии конкурсантов критериям. Сейчас осталось только два кандидата, и нужно думать, как получить кандидата, который устроит всех.

Я разговаривала с другим членом комиссии, она сказала, что следующее заседание планируется на следующей неделе. Известно ли вам об этом?

Об этом я пока не знаю, но допускаю, что это правда. Недавно нас попросили заполнить форму и указать время, когда мы свободны — это означает, что заседание планируют. Но точно я смогу сказать только когда мне пришлют линк [на онлайн встречу]. Как правило, это происходит за день до заседания.

По результатам собеседований осталось два кандидата. Конкурс проводится на две позиции — главы САП и его зама. Впереди еще два этапа конкурса. Что будет дальше?

Я думаю, что оба кандидата достойные. Если все будет нормально, из них мы сможем избрать главу САП и его зама. Но важно понимать, что думают остальные члены комиссии. Сейчас мы обсуждаем много разных вопросов ― процедурные моменты, как продолжать работу в будущем — и уже вырисовываются проблемы.

Какие проблемы?

Мы это увидим, когда комиссия начнет работать. Главное — мы хотим как можно скорее избрать главу САП, иначе не представляю, что мы скажем украинцам: «Извините, за год мы так и не смогли ничего сделать»? Это будет большое разочарование.

Некоторые представители общественности говорят, что часть кандидатов, которые не прошли конкурс, могут его оспорить и таким образом заблокировать работу комиссии. Если так случится, это будет для вас проблемой?

Комиссия уже сейчас вовлечена в судебный процесс. Как минимум один кандидат, который не прошел отбор, пытается подорвать работу комиссии. Мы с интересом наблюдаем, какое решение примет суд. Мы спокойны, потому что действовали в соответствии с законом.

Насколько вероятно, что он сорвет конкурс?

Я надеюсь, у него не получится. Если нет — это продемонстрирует, что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП — не приоритет. Украине нужно будет задуматься, что делать, чтобы такая воля появилась.