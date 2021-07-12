За пост главы САП соревнуются детектив НАБУ, два прокурора и юрист энергорынка. От победителя будет зависеть результат процессов над министрами и судьями

Детектив НАБУ Александр Клименко

Ему в сентябре должно исполниться 35 лет. Он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове и получил диплом юриста.

В марте 2010 года стал работать в органах внутренних дел в Киеве сначала следователем, а затем старшим следователем. В 2015 году создали Национальную полицию, и с ноября того же года Клименко работал там старшим следователем. В частности, он расследовал дела о хищении имущества. Во время одного из таких расследований у него произошел конфликт с руководителем. Тогда Клименко расследовал хищения средств в компании «Укрзалізниця». Оказалось, что чиновники заключают фиктивные договоры и таким образом выводят средства с предприятия. Клименко написал письмо, чтобы остановить такие выплаты, но его руководитель потребовал отозвать это письмо. Когда Клименко отказался, руководитель сказал ему сдать удостоверение и покинуть управление. Через неделю Клименко вызвали на работу, открыли кабинет, объявили ему выговор, забрали дела, которые он расследовал, оставив только производства о несчастных случаях. Довольно быстро после инцидента руководителя уволили.

В марте 2016 года Клименко подался на конкурс в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, через год — старшим детективом, а в ноябре 2017-го — руководителем отдела. За этот период он расследовал дела экс-нардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и нынешнего заместителя главы офиса президента Олега Татарова, который отвечает за направление правоохранительных органов. Он также является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Клименко получил адвокатское свидетельство 18 февраля этого года. На заседании комиссии Клименко пояснил, что решил получить свидетельство, когда начались атаки на директора НАБУ Артема Сытника. «В случае смены руководства НАБУ, если изменится философия деятельности НАБУ, я не смогу там работать или пойти в другое место», — объяснял Клименко комиссии. Действие свидетельства он остановил сразу, поскольку работает детективом НАБУ.

В 2016 году на Клименко составили протокол — якобы он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Но Клименко называет это давлением в связи с активной стадией расследования «газового дела». По словам Клименко, его остановили после заседания суда, патрульные сначала пытались его обвинить в нарушении правил дорожного движения, а затем уже заговорили о том, что он якобы может находиться в нетрезвом состоянии. У патрульных не было приборов, чтобы провести освидетельствование на месте, и они требовали, чтобы Клименко поехал с ними, но не позволили взять свидетелей. В итоге Клименко отказался, на него составили протокол, но суд закрыл дело.

Пока он набрал 112 баллов. Клименко был первым, чью добропорядочность поддержала комиссия и проголосовала единогласно.

Прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк

Родился 30 сентября 1988 года. Учился в Прикарпатском военно-спортивном лицее в Ивано-Франковской области. После лицея поступил в Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове, где получил диплом магистра.

Работает в органах прокуратуры более десяти лет — следователем, помощником прокурора, прокурором, старшим прокурором. В апреле 2016 года переехал в Киев и стал старшим следователем по особо важным делам в отделе Генпрокуратуры, который расследовал преступления, совершенные сотрудниками прокуратуры. Некоторое время был заместителем, а затем начальником этого отдела. В апреле 2020-го изменил направление деятельности и стал прокурором отдела, следил за соблюдением законов сотрудниками СБУ и Госпогранслужбы.

Синюк уже пытался попасть в САП в 2015 году — тогда отбирали руководителей и рядовых прокуроров. В 2016 году пытался возглавить генеральную инспекцию Генпрокуратуры, но не прошел последний этап конкурса.

Он был прокурором по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Также он является процессуальным руководителем в расследовании по Семену Семенченко и Евгению Шевченко.

Во время собеседования кандидата спрашивали о недвижимости и машине, которую купила его жена. Объяснения Синюка комиссию устроили, и он получил единогласную поддержку. Пока у него 112 баллов.

Корпоративный юрист Александр Формагей

Формагею 42 года. Он родился в Энергодаре Запорожской области. Учился в Университете внутренних дел в Харькове — на факультете управления и информатики, в 2000 году окончил его, получив специальности «правоведение» и «менеджмент». Генеральный прокурор Ирина Венедиктова училась на том же факультете в те же годы и получила те же специальности.

После учебы Формагей устроился следователем в Энергодарский горотдел управления внутренних дел в Запорожской области, а позже возглавил его. В мае 2002 года перешел работать старшим следователем в прокуратуру Энергодара. Через два года пришел в прокуратуру Запорожья, где стал следователем по особо важным делам.

В 2004 году Формагей ушел со службы и устроился в юридическую компанию «Фарго» в Запорожье. Занимался защитой интересов предпринимателей.

В 2007 году стал заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Центрэнерго», впоследствии стал директором по правовым вопросам. В «Центрэнерго» до сих пор работает его жена Юлия. С 2011 по 2018 год был заместителем директора департамента юридического обеспечения и имущественных отношений частного акционерного общества «Укргидроэнерго» — компания управляет крупнейшими гидроэлектростанциями и продает электричество. Гендиректором компании является Игорь Сирота, которого в 2011 году туда назначил нынешний народный депутат Юрий Бойко.

С 2011 по 2014 год Формагей параллельно с работой в «Укргидроэнерго» консультировал два донецких общества — «Уголь Украины» и «Энергооптторг».

В 2018 году президент Петр Порошенко назначил Формагея членом НКРЭКУ. Тогда депутат «Самопомощи» Виктория Войцицкая утверждала, что Формагей считается человеком близкого к Порошенко Александра Кононенко. После смены президента в октябре 2019 года Формагей ушел из НКРЭКУ и вернулся в «Укргидроэнерго».

У Формагея с 2005 года есть адвокатское свидетельство. На время работы в НКРЭКУ он останавливал его действие. Он также состоит в Ассоциации юристов Украины.

Основная претензия к нему со стороны представителей неправительственных организаций заключается в том, что Формагей, работая в НКРЭКУ, в 2018 году голосовал за постановление, которое переутверждало формулу «Роттердам+» на 2019 год. Это решение теперь расследует Национальное антикоррупционное бюро в своем производстве по делу «Роттердам+». Формагей объясняет, что в 2019 году он же как член НКРЭКУ проголосовал за отмену формулы. Однако эксперты ЦПК считают, что это объяснение не опровергает факта голосования в 2018 году. А отменить формулу им пришлось из-за нового рынка электроэнергии — по новому закону.

После первых трех этапов конкурса Формагей получил 132 балла.

Прокурор САП Тарас Щербай

Родился в декабре 1978 года во Львовской области. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал помощником прокурора, прокурором, старшим прокурором в областных прокуратурах, возглавлял отдел надзора за соблюдением законов правоохранительными органами при расследовании дел.

В 2016 году переехал в Киев, потому что прошел конкурс и стал прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Одно из громких расследований, которыми руководит Щербай, — дело о взятке бывшему руководителю Укравтодора поляку Славомиру Новаку. Щербай также является прокурором и представителем государственного обвинения по делу одесского судьи Алексея Бурана, которого поймали на взятке в 500 тысяч гривен за принятие нужного решения по гражданскому делу. Сейчас дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Также Щербай — процессуальный руководитель по делу ГП «Объединенная горно-химическая компания». Ее руководителя Руслана Журило обвиняют в том, что он поставлял за границу сырье, добытое госпредприятием, по заниженным ценам через подконтрольные ему «прокладки». В результате этой схемы убытки предприятия составили 12,9 миллиона долларов, утверждает следствие. В разгар расследования Журило, по которому была мера пресечения, хотел вылететь в Вену, но НАБУ его не отпустило. Он обратился в САП и получил разрешение. Но на границе по требованию НАБУ Журило задержали, и Щербай по указанию экс-заместителя САП Владимира Кривенко ездил разбираться. По мнению ЦПК, должностные обязанности не предполагали, чтобы Щербай ехал в аэропорт разбираться и помогать Журило выехать в Вену. «Когда прокурор ехал в «Борисполь» пропускать за границу фигуранта дела, он должен был понимать, что это не процессуальное действие, а фактически услуга фигуранту. Независимо от того — это его решение или указание руководителя. Это сознательная услуга фигуранту дела и доказательство внепроцессуальных отношений», — считает юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

По итогам предыдущих этапов Щербай получил 112 баллов. Во время собеседования он сможет ответить на обвинения. Но пока дата следующего заседания комиссии неизвестна.

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