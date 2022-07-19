Зеленський вніс до Ради подання на звільнення генпрокурора Венедіктової

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Відповідне подання зареєстроване за № 7567.

«Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення І. Венедіктової з посади генерального прокурора», — йдеться в документі.

Представляти подання в Раді буде представник президента України в Конституційному суді, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.