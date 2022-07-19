Зеленський вніс до Ради подання на звільнення генпрокурора Венедіктової

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Відповідне подання зареєстроване за № 7567.
«Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення І. Венедіктової з посади генерального прокурора», — йдеться в документі.
Представляти подання в Раді буде представник президента України в Конституційному суді, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. У Зеленського уточнили, що їх не звільнили. В Офісі генпрокурора та СБУ проведуть службові розслідування та перевірки. Після цього президент вирішить, чи подавати до парламенту документи про те, щоб керівників відомств звільнити. Баканова усунули, а Венедіктову відсторонили, щоб вони не змогли впливати на розслідування. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а обовʼязки голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.