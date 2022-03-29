У Стамбулі стартували переговори між делегаціями України та росії

У Стамбулі у палаці Долмабахче стартував новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Про це повідомляють агентство Anadolu і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Від України у переговорах беруть участь міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, заступник голови МЗС Микола Точицький та генерал Олександр Кириленко.

Арахамія вже обговорює фундаментальні положення з помічником путіна Володимиром Мединським.

Перед початком перемовин до делегацій особисто звернувся президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. «Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам і всім іншим. Ви, як делегації, несете історичну відповідальність за рішення, ухвалені сьогодні», — сказав він.

За день до переговорів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для української сторони «програма мінімум» на переговорах — вирішення гуманітарних проблем, а «програма максимум» — стійкі домовленості про припинення вогню.