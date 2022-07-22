Огляд подій 22 липня: у Туреччині домовилися про експорт українського зерна, а окупанти знову обстріляли Нікополь

Україна, Туреччина та ООН домовилися про експорт зерна. Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та росії. Україна не підписувала спільного документа з рф. Коридор почне працювати найближчими днями, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

СБУ заарештувала додаткові активи віктора медведчука й оксани марченко, якими управляли з росії. Також держава конфіскує майно забороненої Компартії. Це майно на десятки мільйонів гривень ― найбільше серед усіх заборонених партій.

Україна очікує на предметну розмову з представниками Європолу, які напередодні заявили про «ознаки торгівлі зброєю з України». Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також уточнив, що публікація про «контрабанду зброї» в західних ЗМІ збігається в часі з початком масштабної інформаційної спецоперації росії MakZim, яка дискредитує Україну. Головна мета кампанії ― припинити поставки зброї від союзників.

Уночі російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Війська рф двічі обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню ― по місту випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Обстріл пошкодив 11 приватних будинків, газогін і водогін, зруйнував залізничну колію. А в Краматорську під завалами зруйнованої росіянами школи знайшли тіла трьох загиблих.

Окупанти в Херсонській області хочуть встановити понтонну переправу через Дніпро після ударів по Антонівському мосту біля Херсону. Вони шукають у московських архівах документацію щодо Антонівського мосту, щоб швидко його відремонтувати. Без неї підготувати план робіт і оперативно відремонтувати міст буде неможливо.

І бонус ― велике інтерв’ю з депутаткою від «Слуги народу» Марʼяною Безуглою. Понад годину вона розповідала «Бабелю» про конфлікти з депутатом «Слуги народу» Миколою Тищенком, реформу СБУ, якої так і не провели; про те, що робила на фронті, за що критикує очільника Луганської області Сергія Гайдая, а ще називала деякі запитання «конспірологічними» та відмовилася на них відповідати.