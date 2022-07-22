На Херсонщині окупанти розглядають можливість зведення понтону через Дніпро після ударів по Антонівському мосту

Окупанти в Херсонській області розглядають можливість встановити понтонну переправу через Дніпро після ударів по Антонівському мосту біля Херсону. Вони також шукають проєктну документацію цього мосту.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

«Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсону, для чого побстежили кілька ділянок Дніпра», — зазначив він.

За його словами, росіяни зараз шукають у московських архівах документацію щодо Антонівського мосту, щоб швидко його відремонтувати. Без неї підготувати план робіт і оперативно відремонтувати міст буде неможливо.