Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву Європолу про «ознаки торгівлі зброєю з України»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна очікує на предметну розмову з представниками Європолу, які напередодні заявили про «ознаки торгівлі зброєю з України».

Про це Данілов повідомив 22 липня.

«Очікуємо на предметну розмову з офіційними представниками Європолу — з фактами та доказами, щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією та миттєвому реагуванні», — заявив Олексій Данілов.

Він зазначив, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації рф MakZim з дискредитації України, мета якої — припинити поставки зброї від союзників.

«Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ — саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння», — наголосив Данілов.