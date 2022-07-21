Європейський поліцейський орган Європол заявляє про ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку.

Цю інформацію німецькому інформаційному агентству DPA підтвердив офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт, цитує Der Spiegel.

«Є ризик того, що вони [зброя та військові товари] потраплять до рук організованої злочинності чи терористів», — сказав представник Європолу. Слідчі з країн-членів ЄС теж говорят про ознаки торгівлі важкого озброєння, але не вказують якого саме.

Представник Європолу заявляв про «тривожні ризики». За його словами, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.