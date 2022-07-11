ЄС створить хаб у Молдові для протидії незаконній торгівлі зброєю з України

Європейський Союз планує створити хаб у Молдові, щоб завадити незаконній торгівлі зброєю з України, якої стало дуже багато через війну.

Про це повідомляють Bild і AFP.

Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон на зустрічі з міністрами внутрішніх справ ЄС заявила, що йдеться про протидію продажу зброї злочинним угрупуванням, які діють в ЄС. Європейська сторона вважає кордон між Україною та Молдовою можливими воротами перевезення зброї, тому хаб планують створити там.

Центр буде універсальним — він дозволить Європолу обмінюватися інформацією, а прикордонному агентству ЄС Frontex підтримувати управління кордонами та виявляти незаконний обіг зброї. Центр також буде протидіяти торгівлі людьми.