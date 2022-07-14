ЄС назвав російською дезінформацією повідомлення про «продаж на чорному ринку» поставленої Україні зброї

Інформація про «контрабанду Україною зброї», яку їй поставляють союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, яку започаткувала росія.

Про це заявив речник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано в коментарі Укрінформу.

«Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно і масовано. Фактично вся інформація, що виходить із кремля або від міністерства оборони або міністерства закордонних справ рф, є такою масованою пропагандою і звичайною брехнею», — заявив Стано.

За його словами, зараз встановлений механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей.

«Наша допомога є обʼєктом жорсткого контролю та захисних заходів, зокрема в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним і коли це дозволяють зробити умови, що склалися», — пояснив Стано.

Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується під час всього процесу поставки та після його завершення у співробітництві зі Збройними силами України.

«Ми не маємо причин не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії», — додав Стано.

Раніше російські ЗМІ та проросійські пабліки в соцмережах поширювали інформацію нібито про продаж на «чорному ринку» отриманих від Франції гаубиць Ceasar і реактивних систем HIMARS.

Також конгресвумен Вікторія Спартц в одному з інтервʼю заявила, що нібито існують перепони у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.