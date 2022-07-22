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Війна. Окупанти обстріляли Харків, Британія відправить Україні десятки артилерійських установок, а ЄС увів санкції проти росії. День 149: онлайн «Бабеля»

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:
Війна. Окупанти обстріляли Харків, Британія відправить Україні десятки артилерійських установок, а ЄС увів санкції проти росії. День 149: онлайн «Бабеля»

Бронемашини української армії на мосту через річку Дніпро, 21 липня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Війська росії знову обстріляли Харків — загинули троє людей, десятки травмованих. У армії США заявили, що росіяни не знищили жодної системи HIMARS в Україні. Велика Британія пообіцяла ЗСУ десятки артилерійських установок, сотні безпілотників і ще сотні протитанкових засобів. За даними розвідки, росія вже використала до 60% запасів високоточного озброєння, а Євросоюз запровадив проти рф сьомий пакет санкцій. Про головні події сто сорок дев’ятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 21 липня — тут).