Велика Британія передасть Україні десятки артилерійських установок і сотні безпілотників

Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотників та ще сотні протитанкових засобів.

Про це 21 липня заявив міністр оборони Бен Уоллес.

Ідеться про:

понад 20 155-мм артилерійських гармат M109;

36 105-мм артилерійських гармат L119;

протибатарейні радіолокаційні системи;

понад 50 тисяч одиниць боєприпасів для артилерії радянських часів;

понад 1 600 одиниць протитанкової зброї;

безпілотники, у тому числі сотні дронів-камікадзе.

Наразі Британія надала Україні вже 6 900 одиниць протитанкових засобів NLAW, Javelin, 16 тисяч артилерійських пострілів, шість машин Stormer, оснащених зенітними ракетними установками Starstreak, та сотні ракет. Британія також поставила морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин та понад 82 тисяч шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів та понад 5 тисяч приладів нічного бачення.