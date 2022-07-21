Війна. Війська росії обстріляли Нікополь і Харків, рф офіційно хоче захопити Херсон і Запоріжжя, а США дають Україні ще чотири HIMARS. День 148: онлайн «Бабеля»

Війська росії обстріляли з «Градів» Нікополь і Салтівський район Харкова — загинули пʼятеро цивільних, серед них 13-річний хлопець. Росіяни вперше офіційно визнали, що намагаються захопити не лише український Донбас — їх «цікавлять Херсонська і Запорізька області та деякі інші території». У МЗС України заявили, що це показує зосередженість рф на війні та терорі. США дають Україні ще чотири реактивні системи HIMARS. Дванадцять таких РЗСВ у українського війська вже є. Загалом союзники обіцяють Україні 20 реактивних систем. Про головні події сто сорок восьмого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 20 липня — тут).