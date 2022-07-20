Міністр оборони США: Сполучені Штати нададуть Україні ще 4 системи HIMARS

Міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні ще 4 системи HIMARS.

У червні Україна отримала від США чотири установки HIMARS. Американський президент Джо Байден 8 липня підписав новий пакет допомоги у розмірі $800 мільйонів, згідно з яким Україна отримає додаткові «Хаймарси» від інших країн і більше боєприпасів від США.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для ефективного стримування противника Україні потрібно мінімум 50 систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу — щонайменше сто.