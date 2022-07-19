США нададуть Україні додаткові системи HIMARS. У Міноборони кажуть, що для контрнаступу треба 100 штук

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

«Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня Адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою», — зазначив він.

Також, за його словами, в цьому пакеті будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков каже, що для ефективного стримування противника Україні потрібно мінімум 50 систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу — щонайменше сто.