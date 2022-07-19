США нададуть Україні додаткові системи HIMARS. У Міноборони кажуть, що для контрнаступу треба 100 штук

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.
Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.
«Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня Адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою», — зазначив він.
Також, за його словами, в цьому пакеті будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.
Водночас міністр оборони України Олексій Резніков каже, що для ефективного стримування противника Україні потрібно мінімум 50 систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу — щонайменше сто.
Про HIMARS
Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 км (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу.
Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах. Вони очікують змусити таким чином кремль відводити активи з лінії фронту, що ще більше ускладнить і без того напружену логістику окупантів.
У червні Україна отримала від США чотири установки HIMARS, ще чотири очікують до середини липня. У четвер, 30 червня, американський президент Джо Байден заявив, що в рамках нового пакета допомоги у розмірі $800 мільйонів Україна отримає додаткові «Хаймарси» від інших країн і більше боєприпасів від США.