Росіяни обстріляли житловий сектор Нікополя. Двоє людей загинули, девʼятеро — поранені

Уночі окупаційні війська росії знову обстріляли з «Градів» житловий сектор Нікопольського району.

Про це повідомив голова області Валентин Резніченко.

Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів.

Попередньо, двоє людей загинули, девʼятеро — поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому лише три роки.

Обстріл ущент зруйнував три приватні будинки, ще з десяток — пошкодив.

Рятувальники продовжують розбирати завали та зʼясовувати масштаби руйнувань.

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.