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Війна. Окупанти обстріляли Краматорськ, Словʼянськ і Гуляйполе, ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів, а Україна отримає додаткові HIMARS. День 147: онлайн «Бабеля»

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:
Війна. Окупанти обстріляли Краматорськ, Словʼянськ і Гуляйполе, ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів, а Україна отримає додаткові HIMARS. День 147: онлайн «Бабеля»

Наслідки російського ракетного удару по житловому району Краматорська, 19 липня 2022 року.

Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Війська росії обстріляли центральні частини міст Краматорськ і Гуляйполе — є загиблі і поранені. Також росіяни знову обстріляли місто Словʼянськ. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів — на деокупацію очікують ще 2,5 тисячі міст і сіл. У Канаді також відкрили збір коштів на придбання безпілотника Bayraktar для України, а українські волонтери запустили збір на ударні БПЛА Punisher. У МЗС Угорщини заявили, що не проти транзиту зброї до України через свою територію, а США пообіцяли у новому пакеті допомоги додаткові ракетні системи HIMARS. Про головні події сто сорок сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 19 липня — тут).