ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів. На деокупацію очікують ще 2,5 тисячі міст і сіл

Збройним силам України потрібно звільнили від російських окупантів ще 2,5 тисячі населених пунктів. Наразі Сили оборони деокупували 1 028 міст та сіл.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку організували Atlantic Council.

«Ми вже звільнили понад тисячу міст та сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2,5 тисячі маленьких сіл та міст», — сказав він.

При цьому Резніков впевнений, що росію можна перемогти. Він зазначив, що Україна вже показала, як це можна зробити, і тепер все залежить від темпів та масштабів світової підтримки.

«Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю», — додав міністр оборони.