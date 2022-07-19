Війна. Війська росії випустили по Україні вже близько трьох тисяч ракет, завдяки HIMARS вдалося стабілізувати фронт, а ЄС виділив Україні ще €500 млн військової допомоги. День 146: онлайн «Бабеля»

Війська росії випустили по Україні вже близько трьох тисяч ракет різних типів — окупанти все частіше застосовують старі радянські ракети. Українські військові знищили черговий склад боєприпасів росіян біля Нової Каховки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки своєчасному прибуттю ракетних систем М142 HIMARS вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв, Одещину та Харківщину. Рада ЄС погодила пʼятий транш військової допомоги Україні на €500 мільйонів. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ зараз становить €2,5 мільярда. Про головні події сто сорок шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 18 липня — тут).