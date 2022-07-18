Війська рф обстрілюють Харківщину — в області протягом доби загинули двоє людей

У ніч з 17 на 18 липня російські війська обстріляли Київський район Харкова. Також армія рф била по Богодухівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові від ворожого удару постраждала виключно цивільна інфраструктура. Обстріл частково зруйнував кілька поверхів п’ятиповерхового будинку, а також — дах, технічний поверх та квартири 8 та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. Люди не постраждали.

А от в області протягом доби загинули двоє цивільних — 67-річна жінка в селі Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Також у цих селах є двоє поранених — постраждали 41-річна жінка в Калиновому та 75-річний чоловік у Печенігах.

У селищі Золочів на Харківщині через російські обстріли горіли приватні домівки, господарчі споруди та гаражі. У Чугуєві обстріл пошкодив вікна в пʼятиповерховому житловому будинку, мешканців будинку евакуювали.

Протягом доби під вогнем росіян опинився також Ізюмський район — горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі розміром 250 гектарів.