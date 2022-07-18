ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів росіян біля Нової Каховки на окупованій Херсонщині

Українські військові влучили в російський склад боєприпасів на окупованій Херсонщині. Вибухи побачили і почули жителі Нової Каховки.

Відповідні фото та відео з місця події оприлюднили в соцмережах, також інформацію про вибухи підтвердили і в окупаційній адміністрації Херсонщини.

За даними місцевих, склад боєприпасів був розташований неподалік села Райське біля Нової Каховки.

Водночас у російській окупаційній адміністрації підтвердили факт обстрілу і зазначили, що «спрацювала ППО», але все одно «є влучання».