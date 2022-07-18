Війна. Президент відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув голову СБУ Івана Баканова. ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Алчевську, а росіяни — по Зміїному. День 145: онлайн

Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова. Чим продиктоване таке рішення, президент не пояснив. Українські війська завдали удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську (Луганська область) і по базі російських військ у селищі Лазурне (Херсонська область). В обох місцях було скупчення окупантів. Тим часом російська ударна авіація обстріляла звільнений острів Зміїний. Про головні події сто сорок пʼятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 17 липня — тут).