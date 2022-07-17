Авіація росії атакувала острів Зміїний

Російська ударна авіація обстріляла звільнений острів Зміїний.
Про це повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає «Радіо Свобода».
«Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати», — сказала Гуменюк.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».
- Після висадки українського десанту, який підняв там прапори і повернувся назад, росіяни періодично обстрілюють острів.