Авіація росії атакувала острів Зміїний

Російська ударна авіація обстріляла звільнений острів Зміїний.

Про це повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає «Радіо Свобода».

«Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати», — сказала Гуменюк.