У Силах спецоперацій розповіли деталі висадки на остров Зміїний. Росіяни встигли завдати ракетного удару по пірсу

Командування Сил спеціальних операцій повідомило детали висадки українських воїнів на звільнений острів Зміїний, результатом якої стало підняття прапора України.

Операцію проводили в ніч на 7 липня. Спершу до острова на підводному транспорті підійшли бойові плавці 73 морського центру спецоперацій, які обстежили прибережну зону на наявність мін. Вони зробили прохід для човнів основної групи бійців.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень і пасток для решти групи. Після виходу на плато група оглянула місцевість і залишену російську техніку. Далі спецпризначенці встановили в різних частинах острову стяги підрозділів і державні прапори.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Під час операції російські військові кораблі почали маневрувати в напрямку Зміїного і завдали ракетного удару по пірсу. Група українських воїнів у повному складі без поранень повернулася на базу.