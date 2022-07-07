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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян на чотирьох напрямках, у окупантів втрати

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 7 липня. Наразі ситуація така:

  • На сході ЗСУ звели нанівець потуги росіян просунутись в напрямку Соснівки, Богородичне, Григорівки та Верхньокамʼянського. Противник досі намагається встановити повний контроль над Луганською областю.
  • На Словʼянському напрямку окупанти безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись його захопити. Ворожа атака відбита.
  • На Краматорському напрямку ворог невдало штурмував райони в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.
  • На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян неподалік Вершини та Берестового. Там ворога намагався покращити своє положення, але зазнав втрат і відступив.
  • Заяви міністерства оборони рф про нібито загибель українських воїнів, які зачищали Зміїний та встановлювали прапори України — фейк.