Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян на чотирьох напрямках, у окупантів втрати

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 7 липня. Наразі ситуація така:
- На сході ЗСУ звели нанівець потуги росіян просунутись в напрямку Соснівки, Богородичне, Григорівки та Верхньокамʼянського. Противник досі намагається встановити повний контроль над Луганською областю.
- На Словʼянському напрямку окупанти безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись його захопити. Ворожа атака відбита.
- На Краматорському напрямку ворог невдало штурмував райони в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.
- На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян неподалік Вершини та Берестового. Там ворога намагався покращити своє положення, але зазнав втрат і відступив.
- Заяви міністерства оборони рф про нібито загибель українських воїнів, які зачищали Зміїний та встановлювали прапори України — фейк.