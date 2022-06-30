Війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. У рф це назвали «кроком доброї волі»

Війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом ночі ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ систематично обстрілювали острів, через що противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, там лунають вибухи, ймовірно, від детонації боєприпасів. «Остаточні результати операції дорозвідуються», — додали у командуванні.

Як передає Meduza, у міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».

«Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був», — заявили у відомстві.