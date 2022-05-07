Міноборони: український Bayraktar знищив на Зміїному російські ракетні комплекси «Тор» і катер

Міністерство оборони України уточнило інформацію щодо ураження російських цілей на захопленому острові Зміїний.

Ударний безпілотник Bayraktar TB2 уразив десантний катер росіян проєкту 11770 «Серна» і два зенітні ракетні комплекси «Тор». Також на відео видно, як безпілотник завдав ударів по будівлях, в яких укривались росіяни.