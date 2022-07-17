ЗСУ вдарили по базах росіян в Алчевську і Лазурному. Окупанти заявили про обстріли з HIMARS

Українські війська завдали удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську (Луганська область) і по базі російських військ у селищі Лазурне (Херсонська область).

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

В Алчевську в депо розміщувалися війська рф. Удар по депо завдали пізно ввечері 16 липня. Окупанти заявили про влучання шести ракет системи HIMARS. Втрати в «лнр» не розголошують.

По Лазурному удар був нанесений під ранок. Місцеві пабліки повідомляють, що ЗСУ знищили штаб окупантів, який був облаштований в пансіонаті «Чайка». Після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасів.