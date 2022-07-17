Війна. Окупанти знову обстрілювали Україну ракетами, у Вінниці розібрали завали після російського удару, шойгу наказав «наростити наступ». День 144: онлайн «Бабеля»

У суботу зранку російські війська знову завдали ракетних ударів по Україні. Зокрема, ракети влучили в один з районів Одеси, де сталася пожежа. Крім того, ударів зазнали Черкаська область і місто Покровськ (Донецька область). Також у суботу завершилася рятувальна операція у Вінниці, яка зазнала удару 14 липня. Рятувальники знайшли всіх зниклих безвісти, офіційна кількість жертв — 24 людини. Ще майже 70 людей опинилися в лікарні. Крім того, у суботу міністр оборони рф шойгу нібито проінспектував російські війська в Україні та наказав їм «наростити наступ», щоб «завадити Києву завдавати масованих ударів по цивільній інфраструктурі та мешканцях Донбасу». Про головні події сто сорок четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 16 липня — тут).